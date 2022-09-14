Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.315,40
ALTIN
1.001,13
DOLAR
18,26
STERLİN
21,09
EURO
18,28
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş temin edecek
Jandarma Genel Komutanlığı uzman...
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Muğla’da orman yangını
Kapat

Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı

BOLU'da, 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Serviste tedavi gören hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Köyde evlere şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı ise dışarıdan getirilen hazır sularla karşılanıyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 11:06
Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 141 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 135 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

BORULAR DEĞİŞTİRİLDİ

Yuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi. Köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı, tedbir amacıyla dışarıdan getirilen sularla sağlanıyor. Ayrıca halkın kirlilik tespit edilen kuyu sularını da kullanmasına izin verilmiyor.

RAPOR AÇIKLANMADI

Köye içme suyu sağlayan kaynaklardan alınan numunelerde suda mikroba rastlandığı belirtildi. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluZehirlenmeHastaHastaneYuva KöyüSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi
Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı
Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı
İzmir'de 4 ton sahte etil alkol, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi
İzmir'de 4 ton sahte etil alkol, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi
Muğla’da orman yangını
Muğla’da orman yangını
Balıkesir'de 'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı
Balıkesir'de 'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı
Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı
Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول