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Bodrum ve Milas'ta yanan sahalar temizleniyor

23 Kasım 2021 Salı 13:14
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Bodrum ve Milas'ta yanan sahalar temizleniyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesindeki orman yangınından zarar gören ağaçların kesimi sürüyor. Bu kapsamda, yanan alanlar içerisinde ağaçların yüzde 40'ının kesildiği bildirildi.

Bodrum ve Milas'ta 29 Temmuz'da çıkan orman yangınlarında 12 bin hektar alan yanarak zarar gördü. Yangının söndürülmesinden 14 gün sonra Orman Genel Müdürlüğü yanan sahalarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışması yaptı. Tespit sonrası zarar gören ağaçların kesimi için ihale yapıldı. İhale kapsamında 304 bin metreküp dikili ağaç satışı gerçekleştirilirken, ağaçların yüzde 40'ı kesildi. Bodrum ve Milas'ta 219 farklı sahada çalışmalar aralıksız sürerken, işçiler günlük ortalama 150 ağacı kesip, ayıkladıktan sonra tomruklar halinde orman yollarına istif yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca temizlenen sahalarda yapılan incelemenin ardından gençleştirme ve yeniden toprağı fidanla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'SAHAYI TEMİZLEYİP YENİDEN DİKİM YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Balıkesir'den ailesiyle birlikte Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde yanan alanları temizlemeye gelen orman işçisi Metin Kaymak (50), "Gerçekten üzücü bir olay. Ormanlar artık her geçen gün yok oluyor gibi. Maalesef yangınlar da hayatın bir gerçeği, burada bu sahayı temizleyip yeniden dikim yapılması için çalışıyoruz. Balıkesir'den geldik, ailecek buradayız ve çalışıyoruz. Burada 150 hektarlık yanık saha aldık ve 100 hektarını temizledik. Kök sayısı olarak değişiyor, 150-200 arası günlük kesim yapıyoruz. Sabah 08.00'de çalışmaya başlıyoruz 5-6 gibi bırakıyoruz. Bizim yaptığımız iş, ağır bir iş. Aldığımız sahayı şubat ayında bitirmeyi düşünüyoruz çünkü buraları dikime hazırlıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yanan SahalarTemizlemeBodrumMilas
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