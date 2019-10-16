Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94137
ALTIN
281.632
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.5643
EURO
6.4975
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
Yoga yaparak meme kanserine dikkat...
Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek
Dünyadan 10 film, ilk kez...
Hamile annelere sigara uyarısı
Hamile annelere sigara uyarısı
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum'daki o projelerde yıkım sürüyor

Bodrum'da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projedeki yıkım, bugün de sürdü.

Bodrum'daki o projelerde yıkım sürüyor

Bodrum'da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projedeki yıkım, bugün de sürdü.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:06
9 Okunma
Bodrum'daki o projelerde yıkım sürüyor

MUĞLA - Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle denize açılan Bakan Kurum, yapılaşmaya ilişkin denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelerek, imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projelerdeki son durumu kontrol etti. Tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Bakan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarında son durumu takip etti. Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları sürüyor. Bugün de imara aykırı olduğu için boyayla çarpı işareti konulan bu yapıların yıkımına devam ediliyor.

Öte yandan yetkililer, kaçak yapıların yıkımına ilişkin Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir kararın bulunmadığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Imara Aykırı BölümBodrumProjeYıkım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı
Yalova iş dünyasından Barış Pınarı Harekâtı’na destek
Yalova iş dünyasından Barış Pınarı Harekâtı’na destek
Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu
105 kaçak göçmen yakalandı
105 kaçak göçmen yakalandı
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın
Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın
Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı
Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans