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Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:22
Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak uyarısı nedeniyle tedbir amaçlı eğitime ara verildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumSağanakEğitim
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