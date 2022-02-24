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Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz" dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:01
Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan açıklamada Bodnar, "Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi. Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesi kararı alındı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara BüyükelçiUkraynaVasyl BodnarRusyaSavaşçanakkale Boğazı
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