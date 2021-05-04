Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1425
ALTIN
477.345
DOLAR
8.3020
STERLİN
11.5162
EURO
9.9792
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
38 akademik personel alınacak 
38 akademik personel alınacak 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli...
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda yangın çıktı. Biyoenerji tesisi bahçesinde, enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen yanıcı bitkisel atık malzemelerde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

04 Mayıs 2021 Salı 09:18
3 Okunma
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde özel bir firmaya ait biyoenerji tesisinde saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı geniş alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan alandaki yangın bir anda yayılarak, enerji üretiminde kullanılmayı bekleyen tüm ağaç köklerini sardı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangına itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Bolvadin başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine su sıkan itfaiye araçları, su ikmali yaparak tekrar tesise döndü. Tesis bahçesindeki yaklaşık 15 bin metrekare alanda istiflenen ağaç köklerinin tamamına yakınını saran yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları devam ederken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

80 BİN METREKARE ALANDA ÜRÜNLER YANDI

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 nolu sahada yakılarak enerjiye dönüştürülmeyi bekleyen materyallerin tamamı küle döndü. Alevler rüzgarın da etkisiyle 2 nolu sahaya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle bu alandaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede rüzgarın olması çalışmaları güçleştiriyor.

15 İTFAİYE, 10 İŞ MAKİNESİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Çay Belediye Başkanı AK Parti’li Hüseyin Atlı, gazetecilere açıklamada bulundu. Tesisin katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları gibi yanıcı bitkisel atıklardan enerji üreten büyük bir kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Atlı, "Yaklaşık saat 18.00 sıralarında 3 nolu sahada yangın fark ediliyor. İlk önce Çay Belediyesi itfaiye ekipleri direkt müdahale ediyor ve santralin kendi personeli müdahale ediyor yangına. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle ve mevcut alanda çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi. Yaklaşık 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle müdahale ediliyor ancak 3 nolu sahada herhangi bir şey kurtarılamadı. Ürünlerin tamamı yandı” dedi.

‘TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL’

Yükselen alevler nedeniyle 2 nolu sahaya da yangının sıçradığını vurgulayan Başkan Hüseyin Atlı, "Şimdi arkadaşlar yangının bu sahada ilerlemesini engelliyor. Yangının ilerlemesi engellendi ancak tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindiğimiz konu herhangi bir can kaybının olmaması. İnşallah hiçbir kimsenin canına bir şey olmadan yangın söndürülmüş olur. Biz de yangının başındayız. Tüm ekiplerimizin koordinasyonunu sağlıyoruz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekare alandaki tüm ürünler yandı” diye konuştu.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANMAYA DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji tesisi bahçesinde, enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen yanıcı bitkisel atık malzemelerde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Tesisin 3 ayrı depo alanından ikisinde etkili olan yangında, ilk bölümdeki malzemelerin tamamı yanarken, ikinci bölümde alevlerin etrafı çevrildi. Yanıcı bitkisel atık olduğu için söndürülmesi güç olan yangının belli alanda tutulup, daha da genişlememesi için müdahale sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarÇayBiyoenerjiTesisYangınDepoAtık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı
İnegöl'de pelikan sürprizi
İnegöl'de pelikan sürprizi
Limak Enerji müşterileri tüm işlemlerini online olarak yapabiliyor
Limak Enerji müşterileri tüm işlemlerini online olarak yapabiliyor
MİMAR VE MÜHENDİSLERDENVEKİL KILIÇ’A “YASA” TEŞEKKÜRÜ
MİMAR VE MÜHENDİSLERDENVEKİL KILIÇ’A “YASA” TEŞEKKÜRÜ
KISMET TATLI’DAN 2 MİLYON TL’LİK YATIRIM
KISMET TATLI’DAN 2 MİLYON TL’LİK YATIRIM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma