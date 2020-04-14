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Bitlis’te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi

14 Nisan 2020 Salı 16:13
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Bitlis’te toprağa gömülü 105 kilo patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06 operasyonu başlatıldı. Operasyonda, toprağa gömülü 3 EYP ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler ve EYP düzenekleri, yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"14 Nisan 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; 14 Nisan 2020 günü patika yol üzerinde toprağa gömülü vaziyette, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 1 basma tipli, 2 kablo komutalı olmak üzere toplam 3 adet 105 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 kilogram peynir, 1 kilogram salça, 5 adet boş gübre çuvalı, 2 adet tencere, 2 adet çaydanlık, 5 adet kaşık ve 1 adet demir şiş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri yerinde imha edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisToprağa GömülüPatlayıcı
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