Bitlisliler kar yağışına sevindi

BİTLİS - Türkiye'nin kış ayları boyunca en fazla kar yağışı alan kentlerinden olduğu için bölge halkınca 'karın başkenti' olarak anılan Bitlis'te, son yılların en kurak ve yağışsız yılı yaşanıyor. Bu durum, bölge halkını ise endişelendiriyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise son 19 yılın verilerini paylaştı. Buna göre, Bitlis ve çevresine kış sezonu boyunca 2002 yılında yerde 4 metre tutan, 2003 yılında 7 metre 20 santim, 2004 yılında 5 metre 94 santim, 2005 yılında 4 metre 57 santim, 2006 yılında 6 metre 52 santim, 2007 yılında 4 metre 67 santim, 2008 yılında 4 metre 34 santim, 2009 yılında 3 metre 93 santim, 2010 yılında 1 metre 73 santim, 2011 yılında 6 metre 73 santim, 2012 yılında 13 metre 30 santim, 2013 yılında 8 metre 45 santim, 2014 yılında 2 metre 70 santim, 2015 yılında 7 metre 59 santim, 2016 yılında 7 metre 59 santim, 2017 yılında 8 metre 98 santim, 2018 yılında 5 metre 34 santim ve 2019 yılında 9 metre tutan kar yağdı. Bitlis kent merkezine, 23 Aralık 2020'de yağan ilk kar ile birlikte yerdeki kar kalınlığı 31 santimetreye ulaştı. Ancak havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle bu kar da eriyince 2021'e karsız girildi.



Güneşli havanın yerini tekrardan soğuk havaya bırakmasıyla birlikte kentte bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, kar kalınlığı kent merkezinde 6, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ve Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kar yağışına hasret kaldıklarını belirten vatandaşlar, Bitlis'in güzelliğinin kar ile olduğunu, yağan kar yağışına ise çok sevindiklerini söyledi.