Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray ağır yaralı
Galatasaray ağır yaralı
'4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi' 24 Haziran'da açılacak
'4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi'...
Bursaspor son 5 yılda 10 teknik direktör değiştirdi
Bursaspor son 5 yılda 10...
“Çok seviyorsanız patatesi kahvaltıda tüketin”
“Çok seviyorsanız patatesi kahvaltıda tüketin”
Karantinaya alındı!
Karantinaya alındı!
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
BURSA'DA SEL FELAKETİ!
Kapat

Bitlisli turizmciler iptal edilen turların yeniden başlamasını istiyor

Bitlis'te, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, koronavirüs nedeniyle Van Gölü Havzası turlarının iptal edildiğini ancak ağustos sonu ya da eylül başı gibi yeniden bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:59
0 Okunma
Bitlisli turizmciler iptal edilen turların yeniden başlamasını istiyor

BİTLİS - Bitlis ve Van sınırları içerisinde kalan eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalları, saklı koyları ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan Van Gölü'nde, pandemi nedeniyle bu yıl istenilen turizm hareketliliği ve yoğunluğu yaşanmıyor. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, koronavirüs nedeniyle turların iptal edildiğini ancak ağustos sonu ya da eylül başı gibi yeniden bir hareketlenme beklediklerini söyledi. Geçmiş yıllarda haziran ayı sonuna kadar 200-300 otobüs kafile ağırladıklarını anlatan Birol, "Yurt içinden veya yurt dışından pandemi nedeniyle bir çok turun iptal edilmesi sektörde çalışanları zor duruma soktu. Ancak alınan tedbirler sayesinde bir düzelmenin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yıl sezonu geç de olsa açacağız. Van Gölü Havzası'nın gelişmesi

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisTurizmcilerAdilcevazKültürSANATKoronavirüsVan Gölü Havzası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Karantinaya alındı!
Karantinaya alındı!
Denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu
Denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu
BURSA'DA SEL FELAKETİ!
BURSA'DA SEL FELAKETİ!
Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Kan donduran olay! Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Tekstil fabrikasında korkutan yangın
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı