Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenler için battaniye, eşofman altları, polar hırkalar, atkı ve bere üretimi yapıyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:11
Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor

Belediye Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'ndeki gönüllü kadın usta öğreticiler, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı.
Bu amaçla depremin ilk gününden bu yana depremzedeleri sıcak tutacak kıyafetler ve battaniye diken kadınlar, bu ürünleri ilgili kurumlar aracılığıyla belirlenen bölgelere gönderiyor.
Merkezde 10 kadınla çalışma yaptıklarını belirten usta öğretici Gurbet Melekkası, depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını, insanların acılarını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.
Depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Melekkası, şöyle konuştu:
"Buradaki gönüllü hocalarımızla depremzede kardeşlerimiz için eşofman altları, polar hırkalar, atkı ve bere üretimi yapıyoruz. Onları daha sıcak tutacak ürünler çalıştık. Aynı zamanda battaniye de yapıyoruz. Çalışmalarımız 4 gündür devam ediyor. Gün birlik olma günüdür. Buraya gelip çalışamayan kadınlardan ve hayırseverlerden bize kumaş desteği vermelerini bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKahramanmaraşDepremAtkıBereBattaniyeYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi
Tekirdağ'dan deprem bölgesine trenle yardım malzemesi yüklü 18 konteyner gönderildi
Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu
Bursa ve Eskişehir'de oluşturulan ücretsiz mağazalar depremzedelerin hizmetine sunuldu
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi
Bursa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bursa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
"Asrın felaketi" Hatay'ın tarihini de yıktı
Afetzedelerin Antalya'ya tahliyesi, kentten de deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Afetzedelerin Antalya'ya tahliyesi, kentten de deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Malatya'da 83 yaşındaki kadın enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı
Malatya'da 83 yaşındaki kadın enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi