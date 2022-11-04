Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, poşete sarılı 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, poşete sarılı 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
DHA