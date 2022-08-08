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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:32
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Çağatay tarafından yapıldı. Vali Çağatay buradaki konuşmasında, 106 yıl önce Bitlis'te kahramanlık destanı yazıldığını belirterek, "Ülkemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmetle, minnetle ve hayırla yad ederken, Bitlisli hemşerilerimin kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, kendi öz vatanında hür yaşama arzusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 106 yıl önce Bitlisimizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Bitilisimiz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Bitlisli hemşerilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmişlerdir " dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisDüşman IşgaliKurtuluş
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