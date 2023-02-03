Bingöl ve Şırnak'ta 143 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Adaklı'da 16, Genç'te 33, Karlıova'da 2, Solhan'da 14, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 1 köyün yolları kar nedeniyle kapandı.

Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 5 köy 2 mezra, ilçelerden Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta 14 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy ve mezra yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent merkezinde de belediye ve il özel idare ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.