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Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:04
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Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölOrman Yangını
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