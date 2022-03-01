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Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım" dedi.

01 Mart 2022 Salı 11:07
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı

Yedisu ilçesi Elmalı köyü mevkisinde Peri suyu kenarında yoldan geçen bir vatandaş,  karlı kaplı alanda taşın üzerindeki bir vaşağı, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını kısa zaman içinde görmeye başladık. Uzun zaman görmediğimiz yabani hayvanlar gözle görünmeye başladı. Bu görüntüler bizleri sevindirdi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölYedisuElmalı KöyüVaşak
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