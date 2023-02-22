Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleşti.
Deprem, 9 kilometre derinlikte oldu.
AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleşti.
Deprem, 9 kilometre derinlikte oldu.
AA