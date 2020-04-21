Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tarihi çarşı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı
Tarihi çarşı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla...
GÜNGÖREN'DE KOVALAMACA
GÜNGÖREN'DE KOVALAMACA
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden...
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
Güçlü bir bağışıklık sistemi için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde yaşayanlar hemşehrilerinin açıkladığı tavsiyelere harfiyen uyuyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı, ''Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz'' dedi.

21 Nisan 2020 Salı 09:00
0 Okunma
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın ​Niksar ilçesine bağlı 200 nüfuslu Ardıçlı köyü, tedbirleri sıkı sıkıya uygulamasıyla dikkat çekiyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan köylüler zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Köyde hayvanlarını otlamaya götüren çobanlar maskeyle dolaşıyor. Köylüler, hemşehrileri olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın tavsiyelerine büyük önem veriyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı ise köy camisinin ses sistemi aracılığıyla köyde yaşayan vatandaşları tedbirler konusunda sıklıkla uyarıyor. Köyde bulunan 2 kahvehane de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

'ÇOCUKLUĞU BURADA GEÇTİ'

Köy muhtarı Ünal Subaşı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını belirterek, "Ateş Kara bizim ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük insanlardan biridir. Yani çocukluğu burada geçti. Kendisini de takip ediyoruz. Koronavirüs hakkında vermiş olduğu tavsiyeleri de bizzat uyguluyoruz. Ateş Kara hocamızı televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Memleketimizden böyle bir insan çıktığı için Allah'a şükürler olsun. Ondan dolayı da gururluyuz, şanslıyız" dedi.

'TAVSİYELERİNİ İZLİYOR, GURUR DUYUYORUZ'

Kara'nın amcasının oğlu olan Murat Kara "Kendisinin bu konudaki tavsiyelerini televizyondan izliyor, takip ediyoruz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Öğütlediği konulara riayet etmekte en fazla bize görev düşüyor. Bizler de elimizden geldiğince sosyal mesafeye, tavsiye ettiği izolasyonlara uymaya çalışıyoruz. Köyümüzde 2- 3 tane kahvehane diyebileceğimiz yerler vardı, buralar kapandı. Köylüler kendi aralarında mesafeye dikkat ediyorlar. Herkes evinin ve bahçesinin etrafında bir araya gelmekten özenle kaçınıyor" dedi.

Köyde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmadığını ve herkesin maskeyle dolaştıklarını ifade eden Nurettin Subaşı ise Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarına harfiyen uyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kara ile gurur duyduklarını ifade eden akrabası Selma Kara Özçelik ise onun ağzından çıkan her kelimeyi çok önemsediklerini, o ne söylerse onu yaptıklarını ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr.Ateş KaraTokatArdıçlıKöySalgınHastalıkKoronavirüsBilim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta
'Kırmızı Montlular', koronavirüse karşı sokakta
Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
Prof. Dr. Sevgili: Daha önce görmediğimiz böcek türlerine rastlayacağız
Tarihi çarşı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı
Tarihi çarşı, esnafın 'WhatsApp' oylamasıyla açıldı
Karadeniz’de yetiştirilen somon sağlık dostu
Karadeniz’de yetiştirilen somon sağlık dostu
Almanya’da 210 Türk vatandaşı, Ordu’ya getirildi
Almanya’da 210 Türk vatandaşı, Ordu’ya getirildi
İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars’ta KYK yurduna yerleştirildi
İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars’ta KYK yurduna yerleştirildi
Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı
Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı
Niğde'nin Karakapı beldesinde karantina uygulaması bitti
Niğde'nin Karakapı beldesinde karantina uygulaması bitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı