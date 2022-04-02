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Bilecik'teki orman yangını söndürüldü

BİLECİK'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 30 hektar alan zarar gördü.

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:17
Bilecik'teki orman yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 iş makinesi ve 174 personelin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü. 

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BilecikOrmanYangınİtfaiyeSöndürme
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