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Bilecik Belediyesi'nden 'Kayı Anıtı' açıklaması

BİLECİK Belediye Başkanlığı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde yer alan Kayı Anıtı'nın altyapı çalışmaları kapsamında kaldırıldığını belirterek, çalışmaların ardından yeniden yerine konacağını açıkladı.

12 Temmuz 2020 Pazar 18:25
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Bilecik Belediyesi'nden 'Kayı Anıtı' açıklaması

Bilecik Belediyesi ekipleri, dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde yer alan Kayı Anıtı'nı kaldırdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan belediye, anıtın altyapı çalışmaları kapsamında kaldırıldığını ve projenin tamamlanmasının ardından yeninden yerine konulacağını ifade etti.

Bilecik Belediyesi açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Belediye Başkanlığımız tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısı ile önündeki çalışmalar kapsamında 2200 çapında yatay delgi yapılmaktadır. Park 2 Sokak ile karşısında yer alan Kültür Kongre Merkezi önünde 70 metre uzunluğunda çalışma yapılmaktadır. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün, yüzeyde açık kazı çalışmasına izin vermemesi nedeniyle Park 2 Sokak ile karşısında yer alan kongre merkezi önüne derinliği 10 metre olacak bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar kapsamında 8 metre eninde ve 8 metre uzunluğu olmak üzere geniş bir çalışma alanı gerekmektedir. Belirtilen alana ilişkin olarak, kültür ve kongre merkezi temeline zarar vermemek, karşıda yer alan yol güzergahını kapatmama adına ve yapılan hesaplamalara dayanarak, çalışmanın tam merkezinde yer alan Kayı Boyu anıtının kaldırılması uygun görülmüştür. 2 kademede gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında daha önce Park 2 Sokak’ta yaşanan heyelanın tekrar meydana gelmemesi için daha detaylı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızı çalışmalarımız hakkında bilgi vermeyi sürdüreceğiz."

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise sosyal medyadaki paylaşımıyla Kayı Anıtı'nın altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yerine konacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilecik BelediyesiKayı Anıtı
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