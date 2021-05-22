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BİLDEF’ten İsrail Mallarına Boykot Çağrısı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu Siyonist Terör Devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırması ve Gazze’yi bombalaması üzerine İsrail Mallarına Boykot çağrısı yaptı

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:11
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BİLDEF’ten İsrail Mallarına Boykot Çağrısı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Genel Başkan Ramazan Alp başkanlığın da Filistin gündemi ile toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri Mescid-i Aksa bizim ilk Kıblemiz, Kudüs ise kutsal bir beldemizdir. Terör Devleri İsrail’i şiddetle lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz. Kutsallarımıza uzanan eller er yada geç kırılacaktır. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Filistin’li kardeşlerimize Allah’tan Rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz diye başlayan bir basın açıklaması yaptı. İsrail menşeli ürünlere ödenen her kuruşun Filistin’li kardeşlerimize ve tüm insanlığa kurşun olarak geri döneceğini belirten Bildef Yönetim Kurulu Üyeleri bu vesile ile Müslüman hassasiyetine sahip herkes evine İsrail malları almamalı, işyerlerinde bu ürünleri bulundurmamalı ve satmamalıdır denildi.

Siyonist Terör Devleti İsrail’in yıllardır Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulüm ve katliamın artık tahammül sınırlarını aştığını belirten Bildef Yönetimi; bizlere düşen insani bir duruş sergileyerek bu zalimlerin mallarına ambargo uygulayıp, ekonomik bir darbe vurmaktır.

BİLDEF olarak biz tüm insanlığa sesleniyoruz! Sadece İsrail mallarını almamak büyük bir eylem ve büyük bir erdemliliktir. Alacağınız her ürünü araştırın, ödediğiniz paralarla Müslüman kardeşlerinize kurşun sıkmayın! Diyoruz. İnsani duruşu olan her kesi İsrail mallarını boykot etmeye davet ediyoruz.

BU BİR SOYKIRIMDIR. Bildef Genel Başkanı Ramazan Alp’in Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.Nazi zulmünden kaçan Yahudiler, aman dileyerek sığındıkları Filistin topraklarına bugün zulüm, acı ve gözyaşı reva görmektedirler. Hille ve baskı ile Filistin’i işgal ederek zulüm ve işkence etmektedirler. Binlerce yerleşim yeri yok edilmiş, milyonlarca Filistinli katledilmiştir. 5 milyondan fazla Filistinli yerlerinden ve yurtlarından sürülerek mülteci kamplarında zor şartlar da hayat mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerini tanımayan, uluslararası hukuku çiğneyen, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden katleden, Filistin topraklarını gasp eden, yağmalayan bu cani terör devletinin yaptığı vahşet İnsanlık suçu ve soykırımdır. TBMM başta olmak üzere tüm ülkelerin parlamentolarına sesleniyoruz. İsrail’in yaptığı bu soykırımı tanıyın. TÜRKİYE MÜSLÜMANLARIN HAMİSİ, İSLAMIN BAYRAKTARIDIR. Milyonlarca Müslüman belde bombalanırken, insanlar katledilirken, yerlerinden yurtlarından sürülürken, zulüm ve işkenceye maruz kalırken diğer Müslüman devletlerinin seslerinin çıkmaması çok gariptir! Bugün zulme sessiz kalanlar gün gelir Filistin’in durumuna düşebilirler!. Bugün sadece Türkiye Cumhuriyeti Müslümanların hamisi ve İslam’ın bayraktarı olarak öne çıkıyor. Zulmün karşısında duruyor. Mazluma kol kanaat geriyor. Biz istiyoruz ki diğer Müslüman devletlerinin de sesi gür çıksın. El ele verirsek, birlikte hareket edersek ancak o zaman bu zulmü durdurabiliriz.

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