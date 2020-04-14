Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bakan Selçuk: 64 milyon TL ödenek gönderdik
Bakan Selçuk: 64 milyon TL...
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı yaptı
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı...
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede

Şırnak'ın koronavirüs vakası görülmeyen 18 bin nüfuslu ilçesi Beytüşşebap'ta önlemler sürüyor.

14 Nisan 2020 Salı 12:56
0 Okunma
Beytüşşebap'ta tedbirler üst seviyede

ŞIRNAK - Türkiye'nin 81 ilinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Şırnak kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap ilçesinde önlemler sürüyor. Alınan önlemler sayesinde 18 bin nüfuslu ilçede vakanın görülmesinin önlendiğini belirten, Kaymakam İsmail Pendik, ilçeye giriş ve çıkışların sıkı kontrollerle yapıldığını söyledi. Kaymakam İsmail Pendik, "Beytüşşebap için de özel olarak kararlar almamız gerekiyor. Çünkü ilçemiz Şırnak'a çok uzak. Allah korusun koronavirüs buraya bulaşırsa, çok büyük problem yaşayacağımızın hepimiz farkındayız. Beytüşşebaplılar da bunun farkında. Sağ olsunlar aldığımız kararlara destek veriyorlar. Önce köy minibüslerini ilçeye geliş gidişlerini takvime bağladık. Çünkü Beytüşşebap’ta merkez nüfusumuzun 2 katı köylerimizde yaşıyor. Vatandaşlarımız kırsalda daha ağırlıklı yaşıyor. Bunların ilçeye kontrolsüz gelip gittiklerinde gereksiz bir kalabalık oluşuyordu. Burada virüsü kapma büyük bir ihtimal içindeydi. Bunu engellemek için önce köy minibüslerini takvime bağladık, her gün bir köy ilçeye gelecek. Daha sonra ilçe merkezinden Şırnak merkeze giden minibüsleri yüzde 50 indirdik. Valimizin bilgisi dahilinde köylerden gelen özel araçlarında belli bir gün takvimine bağladık. Bu uygulama özel araçlar için de geçerli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeytüşşebapKoronavirüsTedbirlerüst Seviye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
Market işletmecisi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı yaptı
Koronavirüsü yenen doktor çift, işbaşı yaptı
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
Ereğli'de 557 kişiye, 298 bin lira para cezası
Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı
Evden çıkamayan çiftçinin kayısı ağaçları ilaçlandı
Başkan ilçe halkına maske dağıttı
Başkan ilçe halkına maske dağıttı
Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı
Uzmanlardan 'eve berber çağırmayın' uyarısı
Koranavirüs hastası hastaneden kaçtı
Koranavirüs hastası hastaneden kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı