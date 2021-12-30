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'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'daki oteller, yılbaşı öncesi doldu. Yılbaşında kişi başı konaklama ücretinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı Uludağ'daki bazı oteller, boş oda olmadığı için müşteri kabul etmiyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:59
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'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşını kar altında karşılamak isteyenlerin tercihi oldu. Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına hazırlandığı zirvede, güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı.

YILBAŞI EĞLENCELERİ GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında oteller bölgesindeki denetimlerini aralıksız sürdürecek. Oteller ve eğlence mekanlarındaki pandemi önlemleri denetlenecek. Uludağ'daki oteller de pandemi sürecine özel, yeni yıl paket programları hazırladı. Pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirildi. Otellerde yılbaşı eğlenceleri saat 24.00'a kadar sürecek ve pandemi tedbirlerine uyulacak. Uludağ’da birçok otel, tam kapasiteye ulaştığı için satışları kapattı.

'BU SENE GEÇEN YILA GÖRE DAHA HAREKETLİ'

Otel işletmecisi Murat Pınarcı, kar yağışının erken başlamasıyla birlikte bu sezon Uludağ'a ilginin yeniden arttığını belirtti. Pınarcı, "Bu sene yağış, gayet güzel gidiyor. Pistler gayet iyi. 1 ve 2 Ocak'ta yoğun bir kar yağışı gelecek. Yeni yıla da karlı gireceğiz. Tamamen dolduk, satışı kapattık. Yerli turistte ağırlık var. Onun yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve yılbaşı periyodu için Orta Doğu'dan misafirlerimiz var. Bu sene, geçen yıla göre daha hareketli. Geçen sene pandemi kuralları çerçevesinde alışık olmadığımız bir düzendeydi. Pandemi kuralları yine geçerli olmak koşuluyla eğlencemiz var. Yılbaşı eğlencesi akşam saat 20.00'de başlayıp, gece 24.00'te bitecek. Pandemi önlemlerimizi almış durumdayız. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Pınarcı, otellerdeki konaklama fiyatlarıyla ilgili de, "Fiyatlar hafta içi, hafta sonu, sömestir olarak dönemsel değişiklik gösteriyor. Fiyatlar bin 800 liradan başlayıp, 3 bin 250 liraya kadar çıkabiliyor. Yılbaşı için kişi başı, 3 bin 500 lira fiyatımız var. Buna yılbaşı eğlencesi ve gala yemeği dahil" dedi.

TELEFERİK ÜCRETİ 75 LİRA

Günübirlikçi tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ'da fiyatlar değişiklik gösteriyor. Kara yolu yerine teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, kişi başı gidiş-dönüş 75 lira ödeyecek. Kayak öğrenmenin saatinin 450 lira olduğu Uludağ'da, sucuk ekmek fiyatı 40 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Uludağ’da kafe işleten Ahmet Üze, "Sucuk ekmek 40, köfte ekmek 50 lira. Her keseye uygun. Herkes buraya gelip, karnını doyurabilir. Günübirlik eğlencesini yapabilir. Korkulacak fiyatlar yok ama serbest piyasa var. Sucuk ekmeği 75 liraya satan da var, 100 liraya satan da" dedi. Uludağ'da 5 liradan başlayan bir bardak çayın fiyatı ise 25 liraya kadar çıkıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaUludağYılbaşıTatil
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