'Beyaz cennet'te yılbaşı gecesi 4 bin TL

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kar, beklenenden erken yağdı. Uludağ’daki kar yağışı işletmelerin ve kayakseverlerin de yüzünü güldürdü. 15 Aralık’ta açılacak yeni sezon için oteller ve diğer işletmelerde hazırlıklara hız verildi. Kar yağışının ardından Uludağ’daki otellerdeki rezervasyon oranları da artmaya başladı. 500 TL ile 4 bin TL arasında değişen günlük konaklama bedellerinin bulunduğu Uludağ'da yılbaşını geçirmek isteyenler ise şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı.

'BEKLENTİMİZ BU YIL GÜZEL KAR YAĞACAĞI ŞEKLİNDE'

Yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80’e ulaştığını belirten GÜMTOB Uludağ'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Burak Beceren, bu sezon artan talebin olduğunu aktardı. Beceren, kar yağışının bu sezon daha erken geldiğini dile getirerek, "Biz hazırlıklarımıza kasım ayından itibaren başlamıştık. 15 Aralık’ta da tesislerimizi açıyoruz. Bütün misafirlerimizi de bekliyoruz. Biz genelde kışın nasıl geçeceğini öğrenmek için yaz döneminde güney yarım küreye bakıyoruz. Eğer oradaki dağlar, tesisler iyi kar aldıysa genelde kuzey yarım kürede de güzel bir sezon geçiyor. Beklentimiz bu yıl güzel kar yağacağı şeklinde. İnternetten bilet satışlarımız kasım ayının başından itibaren başladı. Sezonluk biletlerimiz satışta. Misafirlerimiz de yoğun ilgi gösterdi. Sezonun güzel ve bol karlı, keyifli geçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Beceren, Uludağ'da 22 otel olduğunu belirterek, "Oteller, yılbaşı özelinde yüzde 80 doluluğa ulaşmış durumda. Talep çok yüksek. Geçtiğimiz yıllara göre artan bir talep gördük. İnsanlar da özellikle bu dönemi, yılbaşı öncesini Aralık’ın ilk haftalarını da Uludağ’da geçirmek istiyorlar. Bu yüzden yüksek talep görüyoruz. İkinci aşama olarak sömestir tatili. O dönem için de rezervasyonlar ufak ufak başladı. Hafta içi ve hafta sonları aslında 2 hafta öncesinden yapılan rezervasyonlarla doluyor" diye konuştu.

Konaklama ücretlerinden de bahseden Beceren, "Fiyatlar her tesisin sunduğu hizmete göre değişiyor. Gecelik kişi başı 500 TL ile 4000 TL arasında bir yer bulabilirsiniz. Aslında tam olarak ne beklediğinize bağlı olarak ne hizmet almak istediğinize göre fiyatlar değişiyor. Uludağ’daki otellerin ve tesislerin çeşitliliğinden dolayı her kişiye hitap eden yerlerimiz bulunmakta" dedi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor. 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da bu sayı, ek yataklarla 6 bin 500'e kadar yükseliyor.