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Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su arızasını gidermeye çalışan 2 işçi, iş makinesiyle açılan sçukurda meydana gelen göçük altında kaldı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan 2 işçi tedaviye alındı.

21 Mart 2020 Cumartesi 10:35
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Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı

Olay,  gece geç saatlerde Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Besni Belediyesi'nde görevli arıza ekipleri, su arızasını gidermek için iş makinesiyle açılan çukura girerek çalışmaya başladı. Bu sırada çukurda meydana gelen göçük nedeniyle işçiler Murat Kuyu (45) ile Ali Çil (52), toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yapılan çalışmada toprak altında kalan Kuyu ve Çil, dışarı çıkarılıp hazır bekletilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk tedavilerinin ardından ağır yaralanan işçilerden Murat Kuyu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı haber alan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBesniSuArızaGöçükİşçi
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