Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,031.86
ALTIN
789.26
DOLAR
13.89
STERLİN
18.34
EURO
15.66
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı

ADANA'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi’nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. 4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli artık, 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

10 Aralık 2021 Cuma 11:13
12 Okunma
Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı

Seyhan Belediyesi, 22 Aralık 2017'de encümen kararıyla, Zeytinli Mahallesi’nin Adana-Tarsus kara yoluna bağlantısı 100 metre olan giriş yolunu, sağ ve sol kısmındaki arsanın sahibi olan özel şirkete satıldı. 4 yıl boyunca mahallelinin yolu kullanmasına izin veren şirket, geçen ekim ayında arsaya, arıtma tesisi inşaatı başlatıp mahalle yoluna moloz döktü. Mahalleli ise yolun kapanmasıyla 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

‘HİÇBİR BELEDİYENİN YOL SATTIĞINI DUYMADIM’

Satılan yolun 1952'den beri kullanıldığını belirten Zeytinli Mahallesi Muhtarı Cevdet Koç, yolun parsellere dahil edilip satılmasının doğru olmadığını söyledi. Koç, belediyede satışı yapan kişilerin yargılanması gerektiğini öne sürerek, "Belediyenin çok büyük bir hatası var. Belediyenin görevi yol açmaktır. Yol kapatmak değil. Belediyenin bu sorunu ivedi şekilde çözmesi gerekiyor. Daha önce hiçbir belediyenin yol sattığını duymadım" dedi.

AMBULANS MAHALLEYİ BULAMIYOR

Mahallenin tamamının mağdur olduğunu dile getiren Koç, "Mahallemizin 4 kilometre gerisinde ve 3 kilometre ilerisinde başka bir giriş yolu var. Adana'dan gelenler 4 kilometre fazla yol giderek evlerine ulaşabiliyor. Herkes çok zor durumda. Mahallemize girebilmek için ana yoldan 100 metre gitmek yerine 4 kilometre yol gidiyoruz. Navigasyon üzerinden geldiğiniz zaman sizi kapanan yola yönlendiriyor. Bu durumdan dolayı mahallemizde sağlık problemi yaşandığında ambulans mahalleyi bulamıyor. Bu da hastamıza geç müdahale edilmesine neden oluyor. Buradan valimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza sesleniyorum, buraya bir çare bulunsun. Mahalleli olarak zor durumdayız" diye konuştu.

'21'İNCİ YÜZYILDA BU SORUNLARI YAŞIYORUZ'

Mahalleli Tamer Ulular (65) ise, "Öğrencilerimiz yol kapalı olduğu için velileri olmadan gidip gelemiyor. 3 kilometrelik başka bir yol var ancak orada metruk binalar var. Kimliği belirsiz kişiler oraları kullanıyor. Güvenli bir yer değil. Mahallemize yeni yol açmadan eski yolumuzu iptal ettiler. 21’inci yüzyılda bu sorunları yaşıyoruz’" diye konuştu.

'ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Toplu taşıma araçlarının da mahalleye girmediğini anlatan Hülya Albayrak ise, "Dolmuş ve belediye otobüsleri yol kapalı olduğu için mahalleye girmiyor. Çok mağdur durumdayız. Öğrencilerimiz okula giderken zorlanıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhan BelediyesiYolMahalleZeytinli Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet
4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma