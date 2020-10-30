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BEBKA GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. DURAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ..

PROF.DR. KARAGÖZ: BEBKA BÖLGESEL KALKINMA ADINA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR DEDİ

30 Ekim 2020 Cuma 16:52
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BEBKA GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. DURAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

ULUTEK Genel Müdürü Prof.Dr. İrfan Karagöz, beraberinde Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof.Dr. Recep Eren ve Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ile birlikte BEBKA Genel Sekreteri olarak görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, BEBKA’nın bölgesel kalkınma ve kalkınmanın sürdürülmesi adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. ULUTEK olarak bölge kalkınmasına yönelik projelere sağlanan destekler için BEBKA’ya teşekkür ederek, halen bilişim firmalarının inovasyon kapasitelerinin artırılmasına yönelik BEBKA destekli bir proje yürüttüklerini belirtti. Bu önemli görevde BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak’a başarılar dileyen Prof.Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK Teknopark olarak yeni dönemde de şehre ve bölgeye somut katkıları olacak projelere desteklerin devamını dilediklerini, bu anlamda her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi. Uludağ TTO Genel Müdürü Prof.Dr. Recep Eren ise Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak’a yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, BEBKA adına başarılı çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren BEBKA Genel Sekreteri Doç.Dr.Muhammed Zeki Durak’ta üstlendikleri önemli görevin bilincinde olarak çalışmalarına başladıklarını belirtti. Türkiye’nin önemli üç üretim merkezi niteliğindeki illerinde hizmet veren kalkınma ajanslarının girişimcilik ruhu, istihdam ve ekonomiye destek adına atılan tüm adımların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak, bu yolda işbirliklerine her zaman açık olduklarını belirtti. 

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