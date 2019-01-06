KASTAMONU, (DHA)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kastamonu'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi.

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle;

“Vezirköprü ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 07.01.2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.

Kavak ilçemiz ile Çakallı mevkii arasında yoğun kar yağışı devam etmekte olup, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kış lastiksiz yola çıkmamaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem arz etmektedir.”