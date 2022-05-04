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Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan evli ve 4 çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:34
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak’ta meydana geldi. Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle tek başına yaşayan babası Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti. Akbal çifti zili çalıp bir süre bekledi. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi. Abidin Sekendiz’i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayram ziyaretinde acıyı yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Sekendiz’in cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluBayramZiyaretVefatAbidin Sekendiz
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