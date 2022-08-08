Batman'da fıstık üreticileri hırsız nöbetinde

BATMAN'da fıstık üreticileri, 110 bin dönümde hasat yapmaya günler kala bahçede hırsızlığa karşı nöbete başladı. Gündüz, arazi sahiplerinin gece ise jandarmanın devriye attığı bahçelerde ileriki günlerde hasat yapılması bekleniyor.



Kentte merkeze bağlı kırsal ve ovalarda bu yıl fıstık üreticileri tarafından 110 bin dönümde üretim yapıldı. Üreticiler, arazilerinin çevresinde nöbete başladı. Geçen yıl 15 bin ton ürün elde eden üreticiler bu yıl olası hırsızlığa karşı önlem aldı. Gündüz üreticiler, gece ise jandarmanın devriye attığı fıstık arazilerinde ilerleyen günlerde hasat yapılması bekleniyor.



Hasat için gün sayan üreticilerden Abdurrahim Taş, hırsızlık olaylarına karşı da bahçede gerekli önlemleri almaya başladıklarını söyleyerek, "Bazı fıstık bahçelerinde nisan ayında yaşanan dolu nedeniyle verim geçen yıla göre çok düşük oldu. Bu yıl maalesef hasat yetersiz ama bahçelerimizde az olan ürünü çalmasınlar diye hırsızlara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Jandarma ekipleri devriye atıyor. Biz de tarlalarımızdan ayrılmıyoruz. Bir yıllık emeğimiz çalınmasın diye buradayız” dedi.



‘HASAT BİTENE KADAR ÜRETİCİ BAHÇELERİNDEN AYRILMAYACAK’



Yenipınar köyü muhtarı Enver Özalp, geçen yılki hırsızlık vakalarına karşı üreticilerin şimdiden bir dizi tedbir aldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Zaten bu yıl hem dolu hem de maliyetler nedeniyle üretici kazanamıyor. Geçen yıl ve önceki yıl yaşanan hırsızlığa karşı fıstık üreticileri bahçelerini gerek gündüz gerek gece de terk etmiyor. Jandarma ekiplerinin hasat öncesi artırdığı denetimlerden memnunuz. Hasat bitene kadar üretici bahçelerinden ayrılmayacak."