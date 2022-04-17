Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 4...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batman'da çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

BATMAN'da İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nda çok sayıda sığınak ve depo, içerisindeki malzemelerle imha edildi. 

17 Nisan 2022 Pazar 16:44
Batman'da çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 30 Mart'ta başlatılan Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu sürüyor. Kozluk ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonu Vali Hulusi Şahin, helikopterle inceleyerek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'dan bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın da eşlik ettiği inceleme sonrası, Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle iftar yapıldı. Vali Şahin, zorlu arazi şartlarına rağmen özveri ile devam eden operasyona katılan personele başarı diledi. Operasyonda şimdiye kadar gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda sığınak ve depo tespit edildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda, silah, mühimmat, patlayıcı madde düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği sığınak ve depoların, delil niteliğindeki malzemelere el konulduktan sonra diğer malzemelerle imha edildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanTerörOperasyonSığınakDepo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek verim için ağaçlara 'suni donlama' yapıyor
Yüksek verim için ağaçlara 'suni donlama' yapıyor
Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü 
Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü 
'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini
'Türkiye'nin tek Ermeni köyü'nde 'Paskalya' ayini
Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı
Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı
Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza
Kamara Deresi'ni kirleten tesise 500 bin lira ceza
PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu
TİGEM tesisinde kuzular anneleriyle buluştu
Van- Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Van- Bahçesaray yolu, 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Abluka-1 Operasyonu' başlatıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma