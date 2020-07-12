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Başkentte otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:31
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Başkentte otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, dün akşam, Ankara- Kızılcahamam yolu Uğurlu mevkisinde meydana geldi. Agah A. (33) yönetimindeki 34 NV 4909 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aynı yöndeki minibüse çarptı. Otomobil ve minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Agah A. ile Halime A. (31), Emine P. (35), Sude Ceren P. (12), Kaan P. (10) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılcahamamTrafik Kazası
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