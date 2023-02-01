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Başkentte kar etkili oluyor

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

01 Şubat 2023 Çarşamba 10:45
Başkentte kar etkili oluyor

Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, başkentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü. 
Yağış, ana arterlerde önemli bir ulaşım sorununa yol açmadı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarKışUlaşımTrafik
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