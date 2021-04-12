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BAŞKANLARDAN MODEF’E ZİYARETİ.

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:44
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BAŞKANLARDAN MODEF’E ZİYARETİ.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarını (MODEF) ziyaret ederek mobilyacılara hayırlı işler dileklerini iletti. 5 Nisan Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF) tüm hızıyla sürüyor. İnegöl Mobilyasının vitrine çıktığı ve mobilyada yeni trendlerin ilk kez izlenime sunulduğu fuarı, Perşembe günü AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. İTSO Başkanı ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan’ın eşlik ettiği heyet, fuarda stantları tek tek gezerek mobilyacılara hayırlı işler dileklerini iletti. Ziyaretler sırasında fuara ilişkin bilgiler ve firma temsilcilerinin memnuniyetleri hakkında da istişareler yapıldı. Pandemi süreci nedeniyle ciddi tedbirlerin alındığı, fuar alanına giren herkesin HES Kodu başta olmak üzere belli başlı taramalardan geçtiği fuarda, firmaların da nitelikli ziyaretçi gelmesinden dolayı memnun oldukları gözlendi.

FUAR HEM ŞEHRİMİZE HEM SEKTÖRE HAREKET KATTI.

Fuar ziyaretine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mobilyanın Başkenti İnegöl’de pandemi süreci nedeniyle alınan ciddi tedbirlerle yeni bir mobilya şöleninin yaşandığını ifade etti. Taban, Pazartesi günü açılan fuarın ilk gün itibariyle hem şehre hem de mobilya sektörüne hareket getirdiğini ifade ederek Görüyoruz ki mobilyacı esnaflarımız fuardan oldukça memnun. Pandemi süreci nedeniyle bir takım tedbirler ve önlemlerle bu organizasyon yapılıyor olsa da bu süreçte ikinci fuar olması nedeniyle bir tecrübe de oluştu. Çok şükür şuana kadar bir sorun yaşanmadı. Bizler de bugün fuarımızı ziyaret edip hem istişareler yapmak hem de hayırlı işler dileklerimizi iletmek istedik. İnegöl olarak fuar sürecinde büyük bir acı da yaşadık. Bir evladımızın şehit haberiyle sarsıldık. Şehidimize de bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar diliyorum. Fuarımızın da şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini, güzel ve bereketli bir yaz sezonunun habercisi olmasını diliyorum dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BAŞKANLARDAN MODEFE ZİYARETİ.
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