Başkan Usta sosyal denge tazminat sözleşmesini imzaladı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta: Belediye çalışanlarının daha iyi imkanlarla İznik'e daha iyi hizmetler sunmasını temenni ediyorum. İznik Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı. İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta, Bursa Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Ataman, İznik Belediyesi ve bağlı kuruluşlardaki memurları kapsayan sözleşmenin imza töreni için İznik Belediyesi Başkanlık makamında bir araya geldi. Usta, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, belediyelerde ve özel idarelerde memur ile sözleşmeli personele ek verilen Sosyal Denge Tazminatı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Belediye çalışanlarının daha iyi imkanlarla İznik'e daha iyi hizmetler sunmasını temenni eden Usta, "2020 yılının kalan kısmında da yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz. Sözleşmenin memurlarımıza, sözleşmeli personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Usta, bu kapsamda tüm çalışanların şartlarının iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Bem-Bir-Sen Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ender GÜL ve İznik Belediyesi Bem-Bir-Sen Temsilcisi Gökhan Akçaalan'da sözleşmede hazır bulundu. Ataman ise memurlar adına Başkan Usta'ya teşekkür etti.