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Başkan Taban'dan üç aylar mesajı

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:23
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Başkan Taban'dan üç aylar mesajı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir mesaj yayımlayarak; rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak bilinen Üç Ayları kutladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün başlayan mübarek Üç Aylarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini diledi.

“Cenabı Hak recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun” temennisinde bulunan Taban, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam aleminde üç aylar olarak bilinen; rahmet, mağfiret ve bereket ayları Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyoruz. Müslümanlar için bütün zamanlar kıymetlidir ve bu zamanlarda Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle çaba harcarlar. Pandemi ve ülkemizin farklı noktalarında yaşadığımız doğal afetlerle geçen bir süreçte, bugün yine mübarek Üç Aylara erişmenin huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere en kısa sürede tüm Dünyada salgınların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir dünya için mübarek aylarda dualarımızı etmeye devam edeceğiz. Bu mübarek gün ve geceler insanların Allah’ın rızasını kazanmak, O’nun rahmetine ve mağfiretine nail olabilmek için önemlidir. Birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesini temenni ederek eder, bu duygu ve düşüncelerle başta İnegöllü hemşerilerim ve ülkem

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Başkan Tabandan üç Aylar Mesajı
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