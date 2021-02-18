BAŞKAN TABAN ALTYAPI KAZI İZİNLERİ İÇİN ARTIK İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN ALINACAK DEDİ.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Yeni yönetmelik ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24.12.2020 tarihinde çıkarılan KHK ile cadde ve sokaklarda denetleme, ruhsat ve kazı izinleri ilçe belediyeleri tarafından düzenlenir şeklinde bir değişikliğe gidilmişti. Yapılan yönetmelik değişikliği ile altyapı kurumlarından gelen kazı talepleri belediyemiz tarafından değerlendirilecek dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, her ay düzenli olarak yapılan İnegöl Altyapı Koordinasyon Toplantısına katıldı. Şehirde altyapı kazı işlemi yapan kurumların temsilcileri ile İnegöl Belediyesi’nin ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Başkan Taban yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. YENİ YÖNETMELİKLE İLGİLİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK İSTEDİK. 13.00’da Belediye ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda yapılan AYKOME toplantısına; BUSKİ, UEDAŞ, İNGAZ, Türk Telekom ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi yeni yönetmeliğe ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün yapacağımız açıklamayla kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Burada bugün altyapı kuruluşlarımız var. BUSKİ burada, UEDAŞ burada, İNGAZ burada, Telekom burada, İnegöl Belediyesi ilgili müdürlüğümüz Fen İşleri Müdürlüğümüzün temsilcileri burada. Bildiğiniz gibi uzun zamandan bu yana koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Bir Büyükşehir bünyesinde koordinasyonumuz var bir de ayrıca İnegöl’de ilçe özelinde ayrı bir koordinasyon sağlıyoruz. Bugün yapılan bir değişiklikle ilgili hem buradaki ilgili kazı kuruluşlarımızı hem de kamuoyunu bilgilendirmek istedik” dedi.YENİ UYGULAMAYLA İLGİLİ TARİFE BELİRLENİP YÜRÜRLÜĞE KONDU.İnegöl’ün 2014 yılından bu yana 6360 sayılı Büyükşehir Kanunuyla yönetilmeye başladığını hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “Bu süreç içerisinde Büyükşehir Belediyemiz var, ilçe belediyemiz var ve her birinin görev ve sorumluluk sahaları var tanımlanmış olan. Burada özellikle kazı izni verilmesiyle ilgili olan çalışma ayağında bir değişiklik söz konusu oldu. Bu da nedir? 24.12.2020 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname değişikliği ile cadde ve sokaklarda denetleme, ruhsat ve kazı izinleri ilçe belediyeleri tarafından düzenlenir şeklinde bir değişikliğe gidilmişti. Biz de bu hususta bizlere sorumluluğu verilen kazı izni ve harç bedelleriyle ilgili meclis kararını Şubat ayı meclisimizde tarifeleri belirleyerek yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla yapılan yönetmelik değişikliği ile altyapı kurumlarından gelen kazı talepleri belediyemiz tarafından değerlendirilecek ve ilgili bedellerin belediyemiz hesabına yatırılmasından sonra verilmiş olan ruhsatların denetimi de belediyemizce uygun şartlarda yapılacaktır.

BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUĞUNDAKİ CADDELER İÇİN İZNİ YİNE BÜYÜKŞEHİR VERECEK.. Pek çok ilçe belediyemiz bu hususta bu sorumluluğun yine Büyükşehir Belediyesinde devam etmesi yönünde karar almıştı. Ancak bizler burada daha önce kazı kuruluşlarıyla yaptığımız koordinasyonu daha üst seviyeye çekebilmek adına özellikle kazı izinlerinin ilçemize bırakılmasıyla alakalı süreci talep haline dönüştürmüştük. Bugün de bu talebi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi şunu da söylemek lazım, özellikle yine Büyükşehir’e tanımlı caddelerimizde kazı izinleri yine Büyükşehir Belediyemizde olacak. Ancak İnegöl Belediyemiz sorumluluğundaki cadde ve sokaklardaki kazı izinleri yine İnegöl Belediyesi üzerinden devam ediyor olacak. Bu inşallah bizlere daha iyi koordinasyon yapabilme imkanı vermiş olacak. KURUM TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR. Ben şuanda burada bulunan tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Burada resmi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen bu koordinasyonun sağlanabilmesi için azami gayreti ortaya koymaya çalışıyorlar. Yapılacak olan hizmetlerin aynı sokak ve caddelerde birleştirilebilmesiyle ilgili o gayreti ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası için daha iyi koordinasyonları oluşturabilmek adına bu gayreti arttırmış olacağız. Yapılacak çalışmalar neticesinde bu izinler de İnegöl Belediyesi’nden çıkıyor olacak. Yapılacak çalışmaların şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Açıklama sonrası İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Can da katılımcılara yönelik konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.