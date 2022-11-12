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Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen, binlerce ev ve iş yerinin yerle bir olduğu depremin üzerinden geçen 23 yılda şehirleşme açısından yıkımın izleri silindi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bugün geldiğimiz noktada Düzce’de konut stokunun yüzde 80’i yenidir ve depreme dayanıklı binalardan oluşmaktadır. Depreme karşı olan hassasiyetimizden dolayı yüksek yapılaşmaya son verdik. Düzce’de zemin artı 4 kat yüksekliğidir. En son çıkan deprem yönetmelikleri neyse bunları çok titiz bir şekilde uyguluyoruz" dedi. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:13
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 23 yılda her 2 kentte de depremin ardından yaşanan değişim gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan ardından 3 aydan az süre sonra 12 Kasım 1999 depremiyle de tam anlamıyla yıkımı yaşayan Düzce ve Bolu'da, uygulanan 'Teşvik Yasası' ile ekonomi düzeltilirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşa edildi. Altyapı konusunda da gelişim gösteren her 2 ilde de 23 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci halka aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında bu illerde deprem görmüş evlerin sayısı azalmış oldu. 

DEPREME DAYANIKLI 'KALICI KONUTLAR' 

Depremde en ağır yıkımı yaşayan Düzce'de 710 kişi öldü, 2 bin 679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta, 22 bin 503 konut ise az hasar gördü. Kentte 3 bin 837 iş yeri yıkılırken, 2 bin 573 iş yeri orta hasar, 1606 iş yeri ise az hasar aldı. Depremden Düzce'ye göre daha az etkilenen Bolu'da ise 48 kişi ölürken, 354 kişi de yaralandı. 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. Kentte 218 iş yeri yıkıldı, 828 iş yeri ise az hasar aldı. Depremin ardından dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Düzce ve Bolu'da depremde evleri yıkılanlar için 'Kalıcı Konutlar' ismi verilen konutlar inşa edildi. Orta ve az hasar gören yapılar her 2 ilde de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından kullanılmaya devam ediliyor. 

'14 HASARLI BİNA VAR' 

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yatay mimariye değer verdiklerini belirtip, "Aradan 23 yıl geçti. Bu geçen süre içerisinde Düzce olarak depremle ilgili çok sıkı tedbirler alıyoruz. Özelikle mevcut konut stokunun yenilenmesi noktasında deprem yönetmeliklerinin ön gördüğü şartları sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Düzce’de konut stokunun yüzde 80’si yenidir ve depreme dayanıklı binalardan oluşmaktadır. Depreme karşı olan hassasiyetimizden dolayı yüksek yapılaşmaya son verdik. Düzce’de zemin artı 4 kat yüksekliğidir. En son çıkan deprem yönetmelikleri neyse bunları çok titiz bir şekilde uyguluyoruz. Allah göstermesin bir deprem daha olmasın ama bir deprem daha olması durumunda Düzce, depreme karşı hazırdır ve hazırlıklıdır. Düzce Belediyesi olarak depreme karşı özellikle yatay mimariye değer vererek önem vererek uyguluyoruz. Düzce’de 14 tane hasarlı bina var. Bu binalarla ilgili mahkeme süreçleri var. Bunlar devam ediyor. Mahkemelerin vereceği karar göre bunların yıkılması veya güçlendirilmesi gündeme gelecek. İçlerinde şu anda yaşam yok" dedi. 

Yapılardaki güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başkan Özlü, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 20’den fazla okulda güçlendirme çalışması yapıldı. Bunlar tamamlandı hatta bu güçlendirme çalışmaları zaman aldığı için okullarımızın açılmasına yetişmedi. Bütün bu hazırlıklarımız depreme karşı alınan tedbirler çerçevesindedir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKaynaşlı12 Kasım 1999DepremBaşkanFaruk özlü
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