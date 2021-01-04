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Başkan Kanar'dan Evi Yanan Muhtara Yardım Eli

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:36
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Başkan Kanar'dan Evi Yanan Muhtara Yardım Eli

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kırsal Behram mahallesi muhtarı Ekrem Aydın'a ait ev ve samanlıkta çıkan yangın sebebiyle bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yangın haberini alır almaz olay yerine giderek muhtar Aydın'a yardım eli uzattı. Başkan Kanar, "Behram mahalle muhtarımız Ekrem Aydın'ın samanlığında çıkan yangın haberini aldığımız gibi soluğu Behram'da aldık. Durumu yerinde inceledik. Şükür ki Bursa İtfaiyesi ekiplerimiz yangını büyümeden kontrol altına alarak hepimizin yüreğine su serptiler. Muhtar Ekrem Aydın ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yaralar en kısa sürede sarılacak" dedi.

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Başkan Kanardan Evi Yanan Muhtara Yardım Eli..
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