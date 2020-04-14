Başkan ilçe halkına maske dağıttı

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, cadde ve sokaklarda gezerek yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik takılması istenen maske dağıttı. Maske dağıtımı sırasında esnaf ve vatandaşlara çeşitli kurallar konusunda uyarılarda bulunan Karayel, maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkılmamasını ve özellikle uzmanların 'evde kal' çağrısına uyulmasını istedi.

'VİRÜSÜN DÜŞMANI 'TEMİZLİK, MUHAFAZA VE KORUNMAKTIR'

Yayalar dışında yoldan geçen araç sürücülerine de maske veren Başkan Karayel, mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmamasını, çıkmak zorunda kalanların da kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske takmalarını istedi. Koronavirüsten korunmanın en etkin yolunun evde kalmak olduğuna vurgu yapan Başkan Karayel, "Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana ilçemizde en çok önem verdiğimiz; temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Haftada üç sefer ana caddemizi, çarşımızı deterjanlarla yıkıyoruz. Çünkü bu hastalığın tek düşmanı temizliktir, muhafazadır, korunmaktır. Bizler diyoruz ki; sizler evde kalın. Amacımız, derdimiz; halkımızı bu hastalıktan korumaktır" diye konuştu.

İLÇE HALKINA 3 BİN MASKE DAĞITILDI

İlçedeki yol yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını denetleyip, maske dağıtımı yapan Karayel, "Bugün 3 bin adet maske getirdik. Maskemizi de halkımıza dağıtıyoruz. Maskesiz bundan sonra alışverişe çıkmasınlar, temiz kalsınlar, kendilerini muhafaza etsinler, birbirlerinden uzak kalsınlar ve sosyal mesafeyi en az üç adım olarak korumaları lazım. Bizim amacımız, derdimiz; bu hastalığı, bu temizlikle, bu muhafazayla yenmektir" dedi.