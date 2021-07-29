BAŞKAN GÜRKAN COVİD-19 AŞISINDA GENÇLERE DESTEK VERDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ikinci doz Covid-19 aşısını Bursa Şehir Hastanesi’nde oldu. Gençlere örnek teşkil etmesi için Covid-19 aşısı olmaya17 yaşındaki oğlu ve yeğeniyle birlikte gitti. Oğlu ve yeğeninin ilk doz aşılarına destek veren Başkan Gürkan, Covid-19’la mücadelede gücün gençlerin aşıya verdiği destekte olduğuna dikkat çekerek, “17 yaşındaki oğlum ve yeğenim gençlere örnek olabilmek için kendi arzularıyla hastaneye geldiler. Ben 2. doz aşımı olurken onlar da ilk doz aşılarını oldu. Onları duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Covid-19'la mücadelede aşı uygulaması 18 yaş altına kadar indi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin yaş ortalaması 17-35 arasında. Bu sebeple tedbir almak hasta olmaktan daha iyi diye düşünüyorum dedi. Mücadelede Devlet-Millet El Ele .. Başkan Gürkan, Ülkemiz, hükümetimizin, devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın konu hakkındaki yoğun çalışmaları ve milletimizin aşılama çalışmalarına ilgisiyle süreci başarıyla yürütüyor. Ülkemizde ve özelde Bursamızda çalışmalar pek çok gelişmiş ülkeye dahi örnek olacak şekilde sürüyor. Pandeminin başından bu yana sürdürülen tedbir çalışmaları ve yerinde, zamanında alınan kararlarla çok şükür ki bu zor süreci her alanda mümkün olan en az hasarla geçiriyoruz ve mücadelemiz devlet-millet el ele devam ediyor. Alınan sıkı önlemler ve milletimizin kurallara riayetleri ile çok şükür ki geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra bayramı bayram gibi yaşadık, hasret giderdik. Emin adımlarla eski sağlıklı günlerimize kavuşuyoruz dedi. İş Dünyasına Sesledi; “Öncü olalım”.. Başkan Davut Gürkan, Covid-19 aşılama çalışmalarına destek vermeleri için işverenlere seslendi; “İşverenler hassasiyet gösterip, öncü olmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle üzerinde durmak istediğim kısım; işveren dünyamızın hassasiyet göstererek, kendi bünyelerinde çalışan personellerin aşılanması noktasında gayret sarf etmelerini istirham ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Aşılama yapmak için gerek işyerlerinde gerekse organize sanayi bölgelerinde gayret sarf ediyorlar dedi.

Lütfen, Siz De Aşınızı Olun.. Örnek bir hız ve düzenle devam eden aşılama çalışmalarına vatandaşların katılımının devamının çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürkan, “İnşallah hep birlikte kurallara uymaya devam ederek bu illeti yeneceğiz. Bu süreçte olağanüstü bir çaba sarf ederek çalışmaları yürüten tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz aylarının, sıcak havaların hepimize getirdiği rehavet ve bazı ülkelerde görülen yeni varyantlarla birlikte yeniden dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Özellikle bu süreçte, sosyal hayatımızda, iş yaşamımızda… Hayatın birçok alanında kısıtlı da olsa normalleşme dönemine girebilmişken aynı zorlukları bir daha yaşamamak için tüm hemşehrilerimizin tedbirli olmayı sürdürmelerini rica ediyor ve aşı çalışmalarına gösterdikleri ilginin artarak sürmesini diliyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar ve bu zor günlerin en kısa sürede son bulmasını diliyorum” dedi.