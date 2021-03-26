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BAŞKAN GÜRKAN BURSAMIZ ANKARA’DA DAHA DA GÜÇLENDİ DEDİ.

GÜRKAN. GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YİNE BURSA OLACAKTIR.

26 Mart 2021 Cuma 11:19
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BAŞKAN GÜRKAN BURSAMIZ ANKARA’DA DAHA DA GÜÇLENDİ DEDİ.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Başkanı Davut Gürkan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 7 Olağan Büyük kongre ile birlikte Türkiye’nin önüne konulan büyük hedefler yolunda önemli bir virajın daha aşıldığını belirterek, Bursa teşkilatları olarak her zaman olduğu dünya kamuoyunda söz sahibi bir Türkiye vizyonlarının en büyük destekçisi olacaklarını belirtti. 

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ‘Türkiye için Güven ve İstikrar’ sloganı ile gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongre’nin ardından başlayan yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. Büyük kongre sonucunda Genel Merkez MKYK Üyesi olarak görev yapacak olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve önceki dönem İl Başkanı Ayhan Salman’ın görevlerinin de hayırlı olmasın dileyen Başkan Gürkan, yeni dönemde Bursa’nın Ankara’da daha da güçlü bir şekilde temsil edileceğini vurgulayarak, “Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Teşkilat Başkanı Milletvekilimiz Sayın Emine Yavuz Gözgeç ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Asil Üyesi Mehmet Ali Keskil ile birlikte genel merkezimizde dört isimle temsil ediliyor olmamız Bursa’mız adına gurur verici bir temsiliyet. Şimdi her zaman olduğu gibi hep birlikte çok çalışma vakti. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya deklare ettiği Türkiye’nin gelecek vizyonu yolunda her zaman olduğu gibi kenetlenerek üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Sivil hayattan ekonomiye, insan haklarından hukuka, her alanda kalkınmaya kadar Türkiye’nin gücüne güç katacak her hamlenin lokomotifi olacak, hep birlikte Bursa’mızın her noktasındaki her kesimden insanımıza hedeflerimizi anlatacağız. İnanıyorum ki yeni dönemde de AK Parti’nin hizmet anlayışının en önemli destekçisi Bursa’mız olacaktır. Bu yolda durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz dedi. 

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BAŞKAN GÜRKAN BURSAMIZ ANKARADA DAHA DA GÜÇLENDİ DEDİ.
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