Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1304
ALTIN
442.649
DOLAR
7.7685
STERLİN
10.3643
EURO
9.3053
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi...
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın...
3- 4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz
3- 4 hafta içerisinde aşının...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başkan Erdem İç Denetçilere Teşekkür Etti

Nilüfer Belediyesi’nin Kalite, Çevre, İSG ve Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri İç Denetimi’nde görev alan personelle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, asli görevlerinin yanında ek sorumluluk alarak Nilüfer Belediyesi’nin kurumsal gelişimine katkı sundukları için denetçilere teşekkür etti.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:20
4 Okunma
Başkan Erdem İç Denetçilere Teşekkür Etti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Çalışmalarını kalite yönetim sistemleri çerçevesinde yürüten Nilüfer Belediyesi, kurumsal gelişimi artırmak amacıyla her yıl hem iç, hem de dış denetimlerle denetleniyor. Nilüfer Belediyesi’nin ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemleri 2019 yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iç denetimlerde, toplam 98 personel görev aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iç denetimde görev alarak, performans değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan 15 personelle, Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Adem Vural ile Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temsilcisi Zafer Yıldız’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Turgay Erdem, görev alan tüm iç denetçilere teşekkür etti. Başkan Erdem, “Gönüllü olarak destek verdiğiniz ve asli görevinizin yanında ek sorumluluk alarak Nilüfer Belediyesi yönetim sistemlerinin işleyişine katkı sağladığınız için sizi kutluyorum. Bugün 15 arkadaşımızla bir aradayız ancak ben, denetimlerde görev alan 98 arkadaşımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Denetimlerde özveriyle çalışan bütün arkadaşlarımıza ödüllerini ulaştıracağız” dedi. Denetçilerin, çalışmalarını tarafsız ve özgür bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Turgay Erdem, katkılarından dolayı performans değerlendirmesi kapsamında belirlenen 15 iç denetçiye hediye çekleri verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Nilüferliler’e daha kaliteli bir hizmet verebilmek için yönetim sistemlerimizi sürekli gözden geçirerek, iyileştiriyoruz. Kurumumuzda görev alan tüm müdürlüklerimiz, hem iç hem de dış denetçiler tarafından denetleniyor. Hizmet kalitemizi her yıl daha da üst seviyeye çıkararak, Nilüferliler’in yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.11.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdem İç Denetçilere Teşekkür EttiMustafa Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI
İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI
UYUMAYAN KÜTÜPHANE’DE İLK KİTABI BAŞKAN YILMAZ OKUDU
UYUMAYAN KÜTÜPHANE’DE İLK KİTABI BAŞKAN YILMAZ OKUDU
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor
İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor
Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma