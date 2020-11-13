BAŞKAN DÜNDAR MÜSİAD'A OSMANGAZİ MEYDANINI ANLATTI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa - MÜSİAD Bursa Şubesi yönetimi, Osmangazi Belediyesi tarafından inşaatı süren Osmangazi meydanını gezerek hakkında bilgi aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından ağırlanan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, inşaatı süren Osmangazi Meydanı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MÜSİAD heyetine projenin yapım aşamaları, özellikleri ve maliyeti konusunda sunum yaptı. Anket sonucu belirlenen vatandaşların istekleri sonucuna göre hareket ettiklerini ve projenin ortaya çıktığını söyleyen Başkan Dündar, “Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi 1.500 araçlık otoparkı, meydan, cami ve sosyal yaşamı destekleyecek üniteleriyle şehrimize vizyon kazandıracak önemli bir çalışma olacak.Bursa’nın çöküntü haline gelmiş bölgesini yeniden ihya ederek, gerçek bir meydan projesi ile bölge, gece-gündüz yaşayan bir buluşma mekânı olacak. Bursa’nın vitrini ve kimliği olmasını hedeflediğimiz ‘Osmangazi Meydanı’ ile yolun altı ve üstü olarak ikiye bölünmüş şehir bütünleşerek sınırlar ortadan kalkacak ”dedi.

“ÖRNEK BİR PROJE”. Osmangazi Belediyesinin inşa ettiği meydanın örnek bir proje olduğunun altını çizen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da, projenin Osmangazi'ye ve kente nefes aldıracağını söyledi. Başkan Alpay şöyle konuştu: "Belediyemiz dünyanın ünlü meydanlarını inceleyerek hareket etmiş. Çağın ihtiyaçlarını karşılayan, vatandaşı merkeze alan geleceğe yönelik bir meydanımız oluyor. Bursa'ya çok değer katacağı inancındayım. Başkanımızın yolu açık olmasını diliyorum. Allah güç kuvvet versin" dedi.