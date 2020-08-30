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Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

MALATYA'nın Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

30 Ağustos 2020 Pazar 07:55
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Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı. Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanyolBelediyeBaşkanHakan BayKoronavirüsCovid19
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