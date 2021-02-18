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Başkan Aktaş: "Bursa için aralıksız çalışıyoruz"

18 Şubat 2021 Perşembe 12:27
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Başkan Aktaş: "Bursa için aralıksız çalışıyoruz"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda Bursa’da sürdürülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Alinur Aktaş, 360 kişilik ekip ve 130’dan fazla makine ekipmanı ile 17 ilçeye 24 saat esaslı olarak müdahale ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı ikinci oturumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında Gara’da şehit edilen 13 vatandaşı rahmetle yad eden Başkan Aktaş, Bursa’da karla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi. Sevinç ve tedbir bir arada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağanak kar yağışının su kaynakları ve toprağın verimliliği açısından özlenen bir durum olduğunu söyledi. Bununla birlikte yoğun karla birlikte hayatın işleyişinde aksaklıklar yaşanabildiğini kaydeden Başkan Aktaş, yol ve doğanın genel dengesine zarar vermeden, son 3 günde 17 ilçede 310’u aşkın mahalleye müdahalede bulunulduğunu anlattı. Ağırlıklı olarak İnegöl, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Nilüfer ilçelerinde çalışmalar yapıldığını, İznik, dağ ilçeleri ve diğer bölgelerin yüksek kesimlerinde de sıkıntıların yaşanabildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Makine ekipmanımızı zaten kış öncesinde genişletmiştik. 130 civarında araç ve beraberinde 75 ayrı ekibe bağlı 360 kişiyle yoğun bir mesai içerisindeyiz. Duruma göre, dışarıdan araç kiralaması da yapıyoruz. Sıkıntılı durumla karşılaşmadan, süreci tamamlamak istiyoruz” diye konuştu. Meclis toplantısında ayın personeline de ödülleri verildi. Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan; Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli Elif Salar, BURULAŞ otopark görevlileri Mehmet Uludağ ve Yakup Aydoğdu, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Mustafa Göçgün ve Engelliler Şube Müdürlüğü personeli İpek Öztürk ödüle layık görülen kişiler oldu. Başarılı personele ödülleri; Başkan Alinur Aktaş, AK Parti Grup Sözcüsü Fethi Yıldız ve CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli tarafından takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Aktaş: Bursa Için Aralıksız çalışıyoruz
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