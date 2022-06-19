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Barlar sokağında çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Mertcan Pekatik (22), barlar sokağında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

19 Haziran 2022 Pazar 10:18
Barlar sokağında çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, barlar sokağında ismi öğrenilemeyen kişi ile Mertcan Pekatik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz kişi, üzerinde bulunan tabanca ile Mertcan Pekatik'e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Pekatik kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Pekatik, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pekatik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliIzmitŞahabettin Bilgisu CaddesiBarlar SokağıCinayetMertcan Pekatik
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