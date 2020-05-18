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Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Tekkale köyü sakinleri, taşınmaya hazırlanıyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:10
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Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sular altında kalacak 4 köyden biri olan Tekkale köyünde yaşayan vatandaşlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor. Köylerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, evlerinde tadilat yapmıyor, yeni tarım alanları açmıyor.

'İNŞALLAH KÖYÜMÜZÜ ARAMAYIZ'

Köylerinin sular altında kalmasından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Asiye Uyumaz, "İnşallah daha güzel yerlerde yaşarız, inşallah köyümüzü aramayız” dedi.

Yıllardır Tekkale köyünde yaşadığını söyleyen Fatma Şahin de barajdan dolayı köyün sular altında kalacağını, yeni yerleşim yerinin de güzel olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Fırıncı Asım Şahin ise yeni yerleşim yerinin yapıldığını belirterek, iş yerini yeni Yusufeli’ne taşıyacaklarını ve hizmete devam edeceklerini kaydetti.

‘BURASI DEDEMİZİN TOPRAKLARI’

Köyde servis şoförlüğü yapan Erdal Şahin, yeni yerleşim yerinde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Köyümüz sular altında kalacak, üzülüyoruz. Burası dedemizin ve babalarımızın toprakları” diye konuştu.

Köyleri sular altında kalacağı için üzüntülü olduklarını belirten Recep Uymaz, "Barajdan dolayı yeni yerleşim yeri inşa ediliyor. İnşallah orası da burası gibi güzel olur” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinÇoruh NehriBarajKöyYusufeli
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