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Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü

Bursa’nın Keles ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Yavuz (11), boğuldu. Yanındaki ikiz kardeşi Ali'nin, Hüseyin Yavuz'u kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği, ancak başarılı olmadığı öğrenildi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45
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Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü

BURSA - ​Olay, dün saat 18.00 sıralarında Keles ilçesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Yurt öğretmeni M.A. (38), öğrencileri S.Ü. (11), M.Y. (10) ve ikizler Hüseyin Yavuz ve Ali Yavuz ile birlikte piknik yapmak için Kocayayla’ya gitti. 4 çocuk, bir süre sonra piknik alanından 500 metre uzaktaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama barajına girdi. Çocuklardan Hüseyin Yavuz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İkizi Ali Yavuz, Hüseyin'i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. Yavuz ve 2 arkadaşı, M.A.’nın yanına gelerek, durumu bildirdi. M.A. da jandarmaya haber verdi. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 45 kişilik ekip, 3 saatlik arama sonunda Hüseyin Yavuz'un cansız bedenine ulaştı.

Hüseyin Yavuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Baraj GölüIkizlerHüseyin
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