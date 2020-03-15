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Balon ve aslan balığı kararı Hataylı balıkçıları sevindirdi

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan, balıkçıların getirdiği her balon balığı kuyruğu başına 5 TL ödeme yapılması kararı, Hataylı balıkçıları sevindirdi.

15 Mart 2020 Pazar 09:59
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Balon ve aslan balığı kararı Hataylı balıkçıları sevindirdi

Ege ve Akdeniz'de görülen balon ve aslan balık istilasının diğer deniz canlı popülasyonuna son derece zarar verdiğini belirten Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, bakanlığın aldığı kararı yakından takip ettiklerini belirterek, "Balon ve aslan balığı ile ilgili balıkçılarımız çok zarar görmektedir. Akdeniz bölgesinde bu balıkların sayıları çoğaldı ve ağlara zarar vermeye başladı. Balıkçılar bu konuda yazılı ve sözlü şikayetleri var. Bunların avlanması ve karşılığında kuyruğunu getirene 5 TL para ödenecek olması konusuyla ilgili bir yazı gelmedi. Sanırım en kısa sürede bu yazı gelecektir. Bu tür balıklar gerçekten yakalanmalı bu balıkların yakalanması ekonomiye katkısı olacaktır. Balıkçı kazanacak ve denizlerimiz bu balıklardan dolayı rahatlayacaktır. Balıkçı para ödeneceği için daha çok duyarlı olur. En kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.

İskenderunlu Balıkçı Mehmet Cüneyt Sadesen, ise İskenderun körfezinde 15 yıldır balon balığının bulunduğuna belirterek, "Bizlere çok büyük zararlar veriyor. Balon balığının en büyük zararı, balıkların yumurtalarını yemesi. Bu nedenle bazı balıklarımızda artış yok azalma var. Akya bu körfezin en büyük balıklarından bir tanesi bunun yumurtasını bırakmıyor. Cerbit, Lagos, Gümüş gibi değerli balıklara çok büyük zarar geldi. Barikatlarımıza zarar veriyor, barikatlarımıza takılan balıkları yiyor, balığın neslini tüketiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon BalığıAslan BalığıHatayBalıkBalıkçılıkSu ürünleri
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