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Balıkesir’de ‘Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’ devreye girdi

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, ‘Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi’ uygulamalarının tanıtımını yaptı.

Balıkesir’de ‘Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’ devreye girdi

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, ‘Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi’ uygulamalarının tanıtımını yaptı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:37
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Balıkesir’de ‘Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’ devreye girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi’ uygulamaları, 2018 yılı Aralık ayında hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’ndaki sistemin tanıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, daire başkanları ve yetkililer ile birlikte yaptı. Şehir yaşamının konforunu artırmaya yönelik ileri teknolojiler içeren akıllı şehircilik uygulamalarının tüm dünyada yaygınlaştığını söyleyen Zekai Kafaoğlu, gelişen teknolojileri takip ederek, vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI

Tamamen yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisler tarafından geliştirilen ‘Balıkesir Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi’ uygulamalarının 2018 yılı sonu itibariyle devreye alındığını belirten Zekai Kafaoğlu, şunları söyledi:

"Bu akıllı uygulamalar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan kent içi ulaşım ağının daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olması planlanacaktır. Trafik Kontrol Merkezi’nin de devreye alınmasıyla kent içi ulaşım verilerinin ölçümlenmesi, ulaşım yoğunluğunun tespiti ve kameralar vasıtasıyla canlı durumun izlenmesi, gerekli gördüklerinde operatörler aracılığıyla anında müdahale edilebilmesi amaçlanmaktadır.”

‘KUYRUKLANMA SÜRELERİ YÜZDE 49 AZALDI’

Uygulamanın Balıkesir merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi’de faaliyete geçtiğini, bu yıl içerisinde diğer ilçelerde de sinyalizasyonu olan kavşaklarda uygulanmaya başlayacağını belirten Kafaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"41 adet ölçün noktasında canlı ve sürekli ölçümlemeler yapılmaktadır. 10 noktada Akıllı Kavşak Sistemi uygulanıyor. 10 noktada sinyal sürelerinin yoğunluğa bağlı olarak değişimi sağlanmış ve Yeşil Dalga uygulaması genişletilmiştir. 13 noktada tesis edilen trafik kameraları ile trafik durumu anlık olarak izlenebilmekte ve operatörler aracılığıyla anlık müdahale yapılabilmektedir.  Kullanıma sunulacak mobil uygulama ile kullanıcılara trafiğin durumuyla ilgili anlık bilgiler iletilebilecek. Sistem devreye alındıktan sonra alınan bilgilerde ulaşım ağında gün içinde gözlenen kuyruklanma süresinin yüzde 49 azaldığı tespit edildi" dedi.

BİR YILDA 416 BİN LİTRE YAKIT TASARRUFU

Sistem ile birlikte ekonomiye de katkı sağladıklarını kaydeden Kafaoğlu, "Bu uygulamanın ekonomiye de katkısı var. Toplam bekleme süresindeki azalma yıllık 416 bin 100 saat yapıyor. Rölantide ortalama yakıt tüketimi 1 litre hesap edilirse, toplam yakıt tüketimindeki azalma 416 bin 100 litre oluyor. Buda yaklaşık olarak Balıkesirlilere ekonomik katkısı 3 milyon civarında. Bu projenin maliyeti bize 1 milyon 795 bin lira. 1 yıl içerisinde tasarruftan dolayı proje parasını çıkarmış oluyor. Bir de çevreye katkısı var. Rölantide ortalama karbon monoksit salınımı yıllık 5 ton. Aynı zamanda çevreci de bir belediyeyiz" dedi.

Sistemi kuran firma yetkililerinin bilgi verdiği toplantı, Başkan Kafaoğlu'nun, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayıp, pasta kesmesiyle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirTrafikSistem
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